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Сирський: Мав честь вітати в Україні начальницю Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян

20.01.2025 / 09:10
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Дженні Каріньян, розповів їй про ситуацію на фронті, обговорив підвищення спроможностей української протиповітряної та протиракетної оборони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Мав честь вітати в Україні начальницю Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян. Поінформував канадську колегу про оперативну ситуацію на лінії фронту, ознайомив з актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних Сил в озброєнні й військовій техніці", - написав Сирський у телеграмі в неділю.

Він повідомив, що вони з колегою детально обговорили підвищення спроможностей української протиповітряної та протиракетної оборони, "з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об'єктах критичної інфраструктури, ключових об'єктах оборонно-промислового комплексу і житловому сектору України, в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення спроможностей протиповітряної оборони".

"Збройні сили України високо цінують внесок Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій. Окремо відзначив результативність військово-тренувальної місії Збройних Сил Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців ЗСУ", - додав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив щиру подяку "генералу Дженні Каріньян, уряду Канади та канадському народові за сильну й послідовну підтримку України в нашій боротьбі за незалежність, а також за унікальну військову допомогу, надану Силам оборони України, зокрема проведення фахової підготовки українських пілотів F-16 у Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного та технічного персоналу".

Канада, Сирський, Каріньян
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