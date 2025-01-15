Команда ДОЗ МО України просить Умєрова не звільняти очільницю департаменту

"Команда департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України та підпорядкованих підрозділів були повідомлені про зміну організаційно-штатної структури департаменту. Міністром ухвалено рішення про заміну з 31.01.2025 р. цивільної посади директора на військову, що своєю чергою призведе до звільнення Оксани Сухорукової", - ідеться в повідомленні департаменту у фейсбуці у п'ятницю.

"Ми написали листа міністру оборони України Рустему Умєрову з проханням скасувати директиву. Вважаємо такі кадрові зміни недоцільними та неаргументованими, адже наша команда за перший рік роботи вже довела свою ефективність", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що заміна ефективного керівника "призведе до чергової затримки реформ у військовій медицині, які й так практично не проводилися до 2024 року".

"У разі звільнення Оксани Сухорукової, наша команда не матиме змоги ефективно виконувати свої обов'язки, тому не розглядає майбутньої участі в роботі Департаменту", - заявлено в повідомленні.

"Дякуємо всім військовим, міжнародним партнерам, громадським організаціям, благодійним фондам, стейкхолдерам, волонтерам, журналістам, медикам, усім Силам Безпеки та Оборони, які допомагали у створенні політики військової медицини", - зазначили в департаменті.

Цього ж дня "Українська правда" опублікувала звернення представників громадянського суспільства до Умєрова щодо реорганізації створеного наприкінці 2023 року органу формування політики - департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони. "За рік роботи ДОЗ вдалося зібрати у своєму складі команду з високим рівнем кваліфікації та налагодити робочі процеси практично з нуля. Департамент охорони здоров'я Міноборони розпочав впровадження важливих ініціатив і реформ", - зазначено у зверненні.

Водночас наголошується, що директивою від 1 січня 2025 року було ініційовано реорганізацію департаменту охорони здоров'я. "У результаті такого рішення відбуваються звільнення членів команди ДОЗ Міноборони, а також їхнє переведення до військових частин. Підрозділ швидко втрачає свою спроможність. Наслідком цього стане припинення або щонайменше зупинення на 4-6 місяців важливих процесів та ініціатив, що стосуються тих, чиї інтереси ми захищаємо. А найбільший ризик - це безповоротна втрата спроможності ДОЗ як однієї з небагатьох інституцій, що працюють, у військово-медичній сфері", - зазначено у зверненні.

"Звертаємося до вас, пане міністре оборони, з наполегливим закликом скасувати директиву про реорганізацію, повернути можливість департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України виконувати свої обов'язки та забезпечити прозору комунікацію щодо подальшої роботи цього підрозділу", - йдеться у зверненні за підписом 47 волонтерів та активістів, які працюють у сфері медицини для військових.