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Сухорукова: МО України визначило чотири рівні надання домедичної допомоги

21.07.2024 / 10:10
Міністерство визначило своїм наказом №436 чотири рівні надання домедичної допомоги та встановило перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим. Також у наказі міститься список лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги постраждалим, повідомляє в суботу Міноборони України.

"Обсяги надання домедичної допомоги дозволять нам розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини", - заявила керівниця департаменту охорони здоров'я Міноборони України Оксана Сухорукова.

Як повідомляє відомство на своєму сайті, згідно з наказом №436 від 29 червня 2024 року (зареєстрований Міністерством юстиції 19 липня 2024 року), установлено базовий нормативний фундамент, на якому вибудовуватиметься сучасна й ефективна система для збереження життя та здоров'я військовослужбовців на передовій.

"Встановлення обсягів домедичної допомоги – це вкрай важливий крок, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій. Документ опрацьовано з Генштабом, представниками видів, окремих родів військ (сил), а також інших складових Сил оборони та безпеки", - сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова. "Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини".

Сухорукова, домедична допомога
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