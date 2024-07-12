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ЦНС: окупанти вимагають від жителів ТОТ міняти довідки про інвалідність на російські

21.07.2024 / 13:15
російські загарбники вимагають від жителів тимчасово окупованих територій України міняти довідки про інвалідність на російські.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи.

«Проте умови пройти цю експертизу відсутні. Адже ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична», - зауважують у ЦНС.

Зокрема, цивільні амбулаторії зобов’язані насамперед обслуговувати російських військових. Окрім того, в тимчасово окупованих районах загалом складна ситуація із кадрами.

ЦНС, ТОТ
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