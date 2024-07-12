ЦНС: окупанти вимагають від жителів ТОТ міняти довідки про інвалідність на російські

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що заміна документів про інвалідність, виданих до 1 березня 2023 року, відбувається за результатами медико-соціальної експертизи.

«Проте умови пройти цю експертизу відсутні. Адже ситуація із медичними закладами на загарбаних територіях просто критична», - зауважують у ЦНС.

Зокрема, цивільні амбулаторії зобов’язані насамперед обслуговувати російських військових. Окрім того, в тимчасово окупованих районах загалом складна ситуація із кадрами.