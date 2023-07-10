ЦНС: окупанти забороняють мешканцям ТОТ спілкуватися з жителями підконтрольних Україні територій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву" (ЦНС).

Зокрема, в Луганській області задля боротьби з витоком інформації щодо розташування ворожих військ окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім, хто розмовляє з людьми, які перебувають на підконтрольній України території.

Повідомляються, що після низки успішних ракетних ударів по скупченню загарбників, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях вишукують проукраїнськи налаштованих мешканців. Вони можуть їх допитувати, погрожувати їм чи навіть застосовувати насилля.

Зокрема, в Запорізької області росіяни змушують таксистів доносити на людей з проукраїнськими поглядами.

Тим часом рф ужесточила пропаганду на захоплених територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".