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ЦНС: На ТОТ росіяни примусово приєднують релігійні громади до складу рпц

13.10.2023 / 15:23
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни примусово приєднують релігійні громади УПЦ мп до складу російської православної церкви.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Тих священників, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із рпц. Крім цього, представники рпц також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що священники з рпц провадять агентурну діяльність на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян і священнослужителів, і ці дані потім передаються російським спецслужбам.

ЦНС, ТОТ
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