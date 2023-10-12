ЦНС: На ТОТ росіяни примусово приєднують релігійні громади до складу рпц

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Тих священників, що відмовляються йти на співпрацю з ворогом, при цьому замінюють на відряджених окупантів із рпц. Крім цього, представники рпц також займають посади в інших церковних громадах на ТОТ, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. Особлива увага при цьому приділяється Маріуполю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що священники з рпц провадять агентурну діяльність на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян і священнослужителів, і ці дані потім передаються російським спецслужбам.