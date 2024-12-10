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ISW: росія розробила систему з виявлення українських дронів

15.12.2024 / 16:20
російські військові розробили систему моніторингу "Калинка" з виявлення ворожих дронів. Зокрема, БпЛА, які підключаються до супутникових систем різних типів, зокрема Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що російська оборонно-промислова база продовжує зусилля з протидії українським безпілотним літальним апаратам.

Голова російського центру безпілотних систем і технологій андрій безруков 14 грудня заявив, що відомство розробило систему моніторингу "Калинка" для виявлення безпілотників, які підключаються до супутникових систем, включно зі Starlink.

За словами безрукова, російські війська наразі випробовують цю систему в Україні. Новинка здатна виявляти українські повітряні та морські дрони на відстані до 15 кілометрів.

ISW
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