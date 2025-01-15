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Комісія Повітряних сил вивчає стан справ стосовно переведення військових дефіцитних спеціальностей в піхоту

17.01.2025 / 17:27
У Повітряних силах ЗСУ створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил.

Такі переведення можуть суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил, йдеться у повідомленні.

"Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння", - йдеться у повідомленні.

Комісія зараз перевіряє, чи були порушення.

ЗСУ, Повітряні сили
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