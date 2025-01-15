Комісія Повітряних сил вивчає стан справ стосовно переведення військових дефіцитних спеціальностей в піхоту

Такі переведення можуть суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил, йдеться у повідомленні.

"Передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння", - йдеться у повідомленні.

Комісія зараз перевіряє, чи були порушення.