Зеленський і Дуда обговорили підтримку українців, котрі нині перебувають у Польщі

Про це глава держави зазначив на пресконференції у Варшаві у середу, 15 січня.

На зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою Зеленський обговорив підтримку українців, котрі нині перебувають у Польщі. Сторони також обговорили збереження зв’язків української громади та української держави.

"Ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном - unity hubs. Такі "осередки єдності" будуть і в Польщі, будуть в Німеччині і в інших країнах, де є наші люди", – заявив президент.