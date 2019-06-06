Войти | Зарегистрироваться
13:21

четверг,
06 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский и Дуда надеются на примирение Украины и Польши

06.06.2019 / 12:50
Президенты Украины и Польши после встречи в Брюсселе заявили, что настроены на примирение и активное сотрудничество в украинско-польских отношениях.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примиренияи недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Владимир Зеленский на брифинге с Анджеем Дудой после встречи в вторник вечером в Брюсселе.

Президент Польши заявил, что надеется на решение проблем в двусторонних отношениях с Украиной и выступает за привлечение к этому "президентской группы экспертов".

"Мы говорили о сложных исторических проблемах. Я верю, что президентская группа, которая была создана президентами Польши и Украины, могла бы встретиться и активно решать проблемы в наших двусторонних отношениях и восстановить дух правды. Мы надеемся на примирение и активное сотрудничество", - обозначил свою позицию президент Польши.

При этом Дуда подчеркнул, что этот вопрос "тоже беспокоит президента Украины".

Как сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи, Зеленский заявил, что Украина и Польша "имеют общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единственным и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии".

Он поблагодарил Дуди за то, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на надежную поддержку Польши и сотрудничество в многосторонних форматах, в частности на европейском уровне.

Источник

Польша, Дуда, Зленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 июня
5 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.