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Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус эмоций вокруг проблемных вопросов прошлого

28.01.2020 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина и Польша смогли снизить градус напряженности вокруг тяжелых страниц совместного прошлого.

"Нам удалось снизить градус эмоций вокруг трагического совместного прошлого", - сказал он на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в понедельник, 27 января, в Освенциме.

Зеленский напомнил, что Украина сняла мораторий на поисково-эксгумационные работы в польских захоронениях на своей территории, после чего эксперты из Польши провели первые раскопки во Львовской области.

"Ожидаем, что Польша восстановит поврежденную украинскую могилу на горе Монастыр и возьмёт ее под защиту", - отметил он.

В свою очередь Дуда поблагодарил Зеленского, что теперь многие исторические вопросы между странами, которые раньше были проблемными, теперь последовательно и спокойно решаются. В частности, отметил разрешение с украинской стороны на проведение эксгумационных работ в польских захоронениях.

Источник

отношения, Польша, Зеленский, Дуда
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