Крым, Донбасс и реформы: Зеленский и Дуда сделали совместное заявление

Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном на сайте главы Украинского государства.

"Выражаем свою волю к их всестороннему развитию на благо наших обществ и экономик. Согласны, что пандемия коронавируса существенно повлияла на глобальный и региональный порядок. Мы подчеркиваем необходимость усиления международного сотрудничества для преодоления новых вызовов и угроз", - говорится в документе.

Главы государств также акцентировали на уважении Украины и Республики Польша к международному праву и основным принципам международных отношений, одновременно призывая к прекращению незаконной оккупации Автономной Республики Крым и агрессии, продолжающейся на Донбассе.

Стороны осудили преступления против человечности, в частности совершенные на почве ненависти, которые никоим образом не могут быть оправданы, и признали важность достойного почтения памяти невинных жертв конфликтов и политических репрессий ХХ века.

Президенты Украины и Польши осудили акты надругательства над украинскими памятниками культуры и местами памяти в Польше и польскими памятниками культуры и местами памяти в Украине, а также призвали соответствующие органы власти осуществлять надлежащую опеку над ними.

"Мы подтверждаем важность защиты прав национальных меньшинств в Украине и Республике Польша, в частности в области образования, в соответствии с взятыми международными обязательствами и двусторонними соглашениями. Основы функционирования школ польского меньшинства в Украине и школ украинского меньшинства в Польше будут урегулированы соглашением между нашими правительствами в отдельном порядке", - отметили главы государств.

Зеленский и Дуда также подтвердили настрой двух стран взаимодействовать в целях дальнейшего углубления отношений Украины с Европейским Союзом на принципах ассоциации и глубокой экономической интеграции и положительно оценили итоги 22-го Саммита Украина - Европейский Союз, который состоялся 6 октября этого года.

Украинская сторона подтвердила неизменность курса государства на реализацию комплекса амбициозных реформ, укрепление верховенства права и преодоление коррупции, а польская - готовность предоставлять дальнейшую поддержку системным преобразованиям в Украине.

Стороны также подчеркнули важность взаимовыгодного экономического сотрудничества с целью полного использования возможностей, предлагаемых украинским и польским рынками в контексте функционирующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной.

"Усматриваем необходимость безотлагательно активизировать работу Украинско-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Интересам двух государств отвечает рост объемов взаимных инвестиций в Украине и Польше, для чего важно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса", - заявили президенты.

Они подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом, учитывая важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечение прозрачности энергетического сектора.

Отмечается, что Республика Польша поддерживает углубление сотрудничества Украины с инициативой «Триморье».

Зеленский и Дуда заявили о необходимости продолжения работы Консультационного комитета президентов Украины и Республики Польша, следующее заседание которого в полном составе состоится в Варшаве.

"Признаем, что гуманитарное и культурное сотрудничество остается важной частью двусторонней повестки дня и будет направлено ​​на содействие межчеловеческим контактам, разработку новых инициатив и реализацию совместных проектов в сферах образования, науки, здравоохранения, спорта, молодежных обменов, туризма", - заявили президенты Украины и Польши.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой 11-13 октября находится с официальным визитом в Украине.

Президент Владимир Зеленский посещал Польшу с рабочим визитом 26-27 января.

Дуда посещал Украину в 2017 году, тогда он был в Харькове.

В июле Дуду избрали Президентом Польши на второй срок. Свой первый зарубежный визит во второй президентской каденции Дуда совершил в Италию и Ватикан, вторую зарубежную поездку совершает в Украину.

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