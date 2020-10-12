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ОСД и ВСУ лоббируют свои интересы

12.10.2020 / 19:56
В Комиссии Совета Европы за демократию через право (Венецианская комиссия) в целом положительно оценили законопроект о судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Судьи акцентируют внимание на некоторых замечаниях Венецианской комиссии, информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"Вот как нужно лоббировать свои интересны. Учитесь у Общественного совета доброчестности (ОСД) и Верховного Суда (ВСУ). Мы все помним, что члены ОСД хотят замены всех судей первой и апелляционных инстанций. Ведь под это можно урвать хорошенький грант. Глава ВС Валентина Данишевская и ее подруга Елена Кибенко эту идею ОСД активно поддерживают и давно считают судей первой и апелляционной деградированными", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что Венецианская комиссия настаивает на проверке доброчестности судей первой и апелляционных инстанций. "И вот, Венецианка, после плотного общения с членами ОСД уже пишет, что нужно проверить на доброчесность судей первой и апелляционных инстанции. А судей ВС трогать нельзя. Вообще нельзя", - обращают они внимание.

"Нельзя уменьшать и количество судей ВС. Ведь есть стандарты независимости! Но стандарты закончились на судьях ВС, ведь Венецианка молчит о том, что нельзя увольнять судей первой и апелляционной инстанций. И плевать Венецианке на последние социологические опросы, согласно которым судьям ВС не доверят больше людей, чем судьям местных судов. Они не о социологии думают, а о дележе судебной власти под конкретных лиц. Ну что приуныли, карапузы с первой и апелляционной инстанций? Готовьтесь к новым приключениям от ВС и ОСД", - резюмируют судьи.

судебная реформа, ВС, ОСД
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