ОСД и ВСУ лоббируют свои интересы

Судьи акцентируют внимание на некоторых замечаниях Венецианской комиссии, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Вот как нужно лоббировать свои интересны. Учитесь у Общественного совета доброчестности (ОСД) и Верховного Суда (ВСУ). Мы все помним, что члены ОСД хотят замены всех судей первой и апелляционных инстанций. Ведь под это можно урвать хорошенький грант. Глава ВС Валентина Данишевская и ее подруга Елена Кибенко эту идею ОСД активно поддерживают и давно считают судей первой и апелляционной деградированными", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что Венецианская комиссия настаивает на проверке доброчестности судей первой и апелляционных инстанций. "И вот, Венецианка, после плотного общения с членами ОСД уже пишет, что нужно проверить на доброчесность судей первой и апелляционных инстанции. А судей ВС трогать нельзя. Вообще нельзя", - обращают они внимание.

"Нельзя уменьшать и количество судей ВС. Ведь есть стандарты независимости! Но стандарты закончились на судьях ВС, ведь Венецианка молчит о том, что нельзя увольнять судей первой и апелляционной инстанций. И плевать Венецианке на последние социологические опросы, согласно которым судьям ВС не доверят больше людей, чем судьям местных судов. Они не о социологии думают, а о дележе судебной власти под конкретных лиц. Ну что приуныли, карапузы с первой и апелляционной инстанций? Готовьтесь к новым приключениям от ВС и ОСД", - резюмируют судьи.