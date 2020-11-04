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Заявления ОСД о "сценариях Вовка" беспочвенны

04.11.2020 / 19:37
В Общественном совете добродетели (ОСД) заявили, что принятие Конституционным Судом Украины решения от 27 октября 2020 №13-р / 2020, которым признано неконституционным статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), а также ряд важных норм Закона "О предотвращении коррупции", существенно подорвало антикоррупционную инфраструктуру в государстве, укрепило безнаказанность и круговую поруку, а затем привело к острой критике со стороны общества, реальному риску потери поддержки международных партнеров, нивелированию важных евроинтеграционных достижений и к конституционному кризису.

"На наш взгляд, это решение базируется на очевидно несостоятельных аргументах. Создается впечатление, что, обосновывая свое решение необходимостью защиты независимости судей от надуманного вмешательства со стороны других органов власти, судьи на самом деле имели другое намерение - избежать собственной ответственности, а потому находились в условиях очевидного конфликта интересов и действовали вопреки принципу верховенства права. Также Конституционный Суд отменил статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, указав, что ложь в декларации не является общественно опасным деянием, а установление уголовной ответственности за такие деяния является чрезмерным наказанием", - отмечают в ОСД.

В совете "согласны с тем, что судьи должны быть прежде всего независимыми. Однако из обнародованных НАБУ записей разговоров судей Окружного административного суда г. Киева следует, что руководство этого суда, вероятно, оказало существенное влияние по крайней мере на часть судей Конституционного Суда. Это порождает сомнения в том, что решение суда принимаются без такого неправомерного влияния".

Подобные заявления возмутили служителей Фемиды. "Соросята в унисон разгоняют зраду. Мол, слуги народа рекомендовали к принятию законопроект президента по судебной реформе 3711 - а это, внимание - «сценарии Павла Вовка»", - отмечают они в телеграмм-канале "Под мантией"

"Очень странно, что вы не показали ни в одном фильме “Слидства”, как он звонит президенту и указывает внести этот законопроект. И вообще - одним нам кажется, что все эти грантоеды давно скатились с катушек в своей паранойе? Павел Вовк, ну раз такое дело, не могли бы разыскаться и написать еще один сценарий - как стране избавиться от этого тупого коллективного Сороса? Будем благодарны", - предлагают авторы поста.

суд, КСУ, Вовк, ОСД
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