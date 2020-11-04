Нацгвардейца Маркива оправдали, он возвращается в Украину

Об этом сообщили омбудсмен Людмила Денисова в Telegram, глава МВД Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь Денисовой: "Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть!

Она отметила, что Маркив возвращается с представителями Украины на Родину.

Эту информацию также сообщил Аваков, обнародовав фотографию из Италии.

Позже Аваков рассказал в эфире канала "Украина 24", что вердикт вынесли 6 присяжных и двое судей.

Прямая речь Авакова: "Апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. В ближайшие час-полтора мы поедем к тюрьме "Опера" и заберем его оттуда. И я надеюсь, что он завтра будет в Украине.

Апелляционный суд принял во внимание все аргументы, которые мы дали, в том числе и аргументы, которые сформировало украинское следствие, и мы официальными каналами отправили их сюда. Несмотря на все давление прокуратуры, эти аргументы были услышаны".

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в г. Славянск в мае 2014 года.

Суд итальянского города Павия признал Маркива виновным и приговорил его к 24 годам тюрьмы.

Национальная полиция в рамках расследования провела ряд следственных действий и получила доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и россиянина Андрея Миронова в 2014 году.

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