Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

"Головным фактором (освобождения) стала правда. Борітеся-поборете", - сказал Маркив во время брифинга по прибытию в Украину.

Также он поблагодарил всех, в том числе дипломатов за свое освобождение из-под стражи, подчеркнув, что "все обвинения были сняты не только с меня, но со всей Украины".

Отвечая на вопрос журналистов, о своих дальнейших планах, он сказал: "Первая своя задача - продолжение службы в Национальной гвардии Украины".

Как сообщалось, 3 ноября Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу Виталия Маркива.

4 ноября Маркив возвращается с представителями украинской делегации в Украину.

Нацгвардеец Маркив, имеющий двойное гражданство Украины и Италии, был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Роккелли вблизи Славянска Донецкой области в мае 2014 года.

В 2014 году уголовное дело по факту событий, при которых погиб Рокелли, было открыто Службой безопасности Украины, расследование было приостановлено на время проведения боевых действий. В ноябре 2019 года дело было передано для расследования в МВД Украины.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля 2019 года итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда было обжаловано.

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