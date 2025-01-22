Німеччина передала Україні 20 мобільних клінік

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Передача клінік відбулася за підтримки уряду Німеччини в межах "Спеціальної програми підтримки України / EU4ResilientRegions". Закупівлю клінік здійснено Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за фінансування уряду Німеччини, а тренінги для мобільних бригад частково фінансує ЄС.

На цей час передано 10 мобільних клінік, ще 10 були надані наприкінці минулого року.

Повідомляється, що такі амбулаторії на колесах допоможуть у забезпеченні первинної медичної допомоги в регіонах, де через війну доступ до медичних послуг був значно ускладнений.

Мобільні клініки оснащені сучасним обладнанням і відповідають європейським медичним стандартам. Вони укомплектовані системами кондиціонування, вентиляції, обігріву, генераторами та акумуляторами, що дозволяє працювати навіть за умов відключення електроенергії. Також облаштовано доступ для осіб з інвалідністю.

У МОЗі зазначають, що мобільні бригади надаватимуть широкий спектр послуг, таких як консультації лікарів, діагностика, вакцинація, лабораторні аналізи, УЗД, ЕКГ, допомога матерям і дітям, а також офтальмологічна допомога.