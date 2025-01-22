Німеччина передала Україні 20 мобільних клінік

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Bloomberg: Орбан відмовляється підписати продовження санкцій проти росії
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Reuters: лукашенко намагається не втратити відносили з рф та паралельно налагодити стосунки із Заходом
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Трамп пригрозив росії новими податками, тарифами та санкціями, якщо війна проти України не припиниться
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Рубіо: США прагнуть допомогти завершити війну в Україні таким чином, щоб досягнутий мир був довготривалим
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Держсекретар США: Держдеп сприятиме миру в усьому світі
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Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»15.01.2025 / 13:37
Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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15:23
За минулий рік виробництво пива в Україні зросло, але все ще нижче, ніж у 2021 році
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16:25
Шмигаль розповів, хто з українців може отримати 6500 грн в рамках програми “Тепла зима”
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15:23
За три роки війни в Україні сукупний дефіцит бюджету рф досяг 10 трлн рублів, - ЗМІ
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Defense Express: рф для створення "нових" бомбардувальників використовує заготовки радянських часів
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е.Портал УЗ-Карго: Ця платформа покликана спростити процеси взаємодії між "Укрзалізницею" та її клієнтами
- 15:23
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.
ТОП-5 средств для антивозрастного ухода за кожей лица: полезные советы интернет-магазина Clarity26.12.2024 / 01:39Последние новости рубрики
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FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
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