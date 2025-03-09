Зеленський: Стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас

"Спеціальне засідання Європейської ради. Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і сьогодні я представив перші кроки для миру, які необхідні, та закликав партнерів підтримати їх", - написав Зеленський у телеграм у четвер.

"Стійкість та безпека всієї Європи залежать від дій кожного з нас. Маємо ставати сильнішими, технологічнішими, підтримувати одне одного. Маємо дбати про життя вже зараз. Європа повинна бути здатною гарантувати мир і безпеку для себе й усіх, хто цього потребує", - наголосив Зеленський.

Президент України також висловив вдячність президенту Європейської Ради Антоніу Кошті за організацію засідання. "Дякую всім лідерам, які непохитно підтримують Україну, рішуче налаштовані посилювати допомогу та працювати для наближення реального й чесного миру", - додав Зеленський.