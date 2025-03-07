ЦПД: росія готується до мобілізації для війни проти Європи

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко у четвер, 6 березня.

Коваленко зазначив, що про необхідність мобілізації заявив військовий пропагандист підрозділу "ахмат" армії країни-агресора рф апті алаудінов, який назвав цифру у "пару мільйонів" чоловіків. При цьому алаудінов пригрозив війною Європі, а НАТО та Заходу - повним розгромом та розпадом, повідомив глава ЦПД.

"Це частина ширшої інформаційної кампанії, яка тестує реакцію населення росії на перспективу тотальної війни. Цей наратив буде досліджений, зчитані реакції населення і результати замірів покладуть на стіл путіну. Раніше схожі ідеї висловлювали інші представники російської влади, а в соцмережах поширюються повідомлення про термінові наради в москві щодо нового сценарію війни", - написав Коваленко.

За його словами, Кремль хоче подати необхідність мобілізації задля "швидкої перемоги".