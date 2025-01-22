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Зеленський: Політика Заходу щодо членства України в НАТО була не дуже прозорою

23.01.2025 / 17:27
Захід ввів в оману Україну, коли пообіцяв в майбутньому прийняти її в НАТО.

Зараз членство України в Альянсі значною мірою залежить від політики США, і насамперед позиції президента Дональда Трампа. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, політика Заходу щодо членства України в НАТО "була не дуже прозорою".

"Вони не підтримували нас в НАТО. Це були просто неправдиві слова, що так, Україна буде в НАТО. Тому що пройшли десятиріччя, а Україна не в НАТО. І тому це було нечесно стосовно України й українців. І також це було нечесно від наших лідерів, коли вони говорили, що нам пообіцяли членство України в НАТО", - сказав лідер країни.

Він додав, що слабка позиція Німеччини та США у минулому коштувала їм політичних втрат.

"Я вважаю, що була слабка позиція Німеччини та Сполучених Штатів. Тому що вони мали діалог з росіянами, і я вважаю, що вони програли цей діалог. Програли, тому що вони завжди апелюють до того, що колись якісь були домовленості з росією", - зауважив президент.

Зеленський стверджує, що більшість членів НАТО підтримують приєднання України до альянсу. Втім чотири держави досі виступають проти. Це США, Німеччина, Словаччина та Угорщина. Але насправді, позиція цих держав залежить від Сполучених Штатів та насамперед позиції американського президента.

"Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО і всі будуть "за". І навпаки, якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО, ми не будемо в альянсі", - підсумував він.

Трамп, Зеленський
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