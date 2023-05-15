Зеленський відреагував на висловлювання Трампа про те, що він завершить війну в Україні протягом 24 години

Про це повідомляє УНН посилаючись на CNN.

Під час візиту Зеленського до Рима репортер попросив його відповісти на висловлювання Трампа, на що він сказав: «(Коли Трамп був президентом США) не було повномасштабного вторгнення, а була війна. Російська агресія вже була. Крим було окуповано, частину Донбасу окуповано. Не впевнений, що він глибоко займався цією справою, проте він це питання не вирішував. Не впевнений, що це було пріоритетом для нього. Я ні в чому його не звинувачую. Але ми маємо факти. І ми маємо на них дивитися», - сказав Зеленський.

Зеленський також сказав журналістам у Римі: «(Трамп) був президентом; Я був президентом. І дві частини України було окуповано. Ніхто не вирішував це питання. Ніхто. Справа не у Трампі».

Нагадаємо, у середу Трамп заявив CNN, що врегулює війну росії в Україні за один день.

«Я хочу, щоб усі перестали вмирати. Вони вмирають, росіяни та українці. Я хочу, щоб вони перестали вмирати», - сказав він.

Трамп, який не став говорити, чи хоче він, щоб Україна перемогла росію, коли на неї чиниться тиск, сказав аудиторії, що він «не думає про перемогу та поразку».

«Я думаю, що з точки зору врегулювання, щоб ми перестали вбивати всіх цих людей», - сказав колишній президент.