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У США визнають, що до 20 квітня можуть і не встигнути укласти угоду про перемир’я між Україною та рф

24.03.2025 / 13:19
Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я між росією та Україною до Великодня, 20 квітня, проте у США визнають, що ці терміни можуть бути порушені, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін.

Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Як пише видання, США все ще сподіваються, що широке перемир'я у війні росії в Україні може бути досягнуте протягом декількох тижнів, навіть незважаючи на те, що москва посилює удари по українських містах і подає сигнали, що вона не поспішає укладати угоду.

«Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень як у західній, так і в православній церквах, але визнає, що ці терміни можуть бути порушені, враховуючи великі розбіжності між позиціями двох сторін», - зазначають співрозмовники видання.

Наголошується, що президент США Дональд Трамп пообіцяв забезпечити швидке врегулювання трирічної війни ще до того, як вступив на посаду, але прогрес був обмеженим.

«Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню», - заявив Трамп журналістам у п'ятницю.

Видання також зазначає, що росія висунула максималістські вимоги до будь-якої угоди, включно з припиненням поставок зброї в Україну - позицію, яку Київ і його союзники відкинули.

Джерела кажуть, що Білий дім, який на початку цього місяця ненадовго призупинив життєво важливі поставки зброї, щоб чинити тиск на Україну, досі не погодився на жодні обмеження.

США, Bloomberg
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