Войти | Зарегистрироваться
12:52

вторник,
25 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Стармер розповів, як тиснули на британську сторону з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Зеленського

24.03.2025 / 14:21
Прем’єр Британії Кір Стармер розповів, що після сварки в Овальному кабінеті на британську сторону тиснули з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Що стосується дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив "певну ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.

Трамп, Зеленський, Стармер
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 марта
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.