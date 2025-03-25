Стармер розповів, як тиснули на британську сторону з Білого дому, очікуючи критичних заяв на адресу Зеленського

Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Що стосується дій президента США Дональда Трампа – від введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь до критики президента України Володимира Зеленського – Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив "певну ступінь дезорієнтації". Правильною відповіддю, за його словами, було не піддаватися на його провокації.

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

"Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити з обома сторонами, щоб спробувати повернути їх на одну сторінку", – додав він.

Стармер відправив свого радника з національної безпеки Джонатана Пауелла до Києва, щоб порадити Зеленському, як він може налагодити стосунки з Трампом.

Потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу для телефонної розмови між ним і Зеленським. Коли президенти знову розмовляли, Зеленський підтримав миротворчі зусилля Трампа.