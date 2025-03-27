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Федоров про секретний дрон: Катран - високотехнологічна розробка української військової компанії

26.03.2025 / 15:23
Учасники кластеру з розвитку військових технологій в Україні Brave1 розробили секретний дрон Катран, що "знищує цілі в морі, на землі та в повітрі".

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Катран - високотехнологічна розробка від української військової компанії Military Armored Company HUB. Інформація про місії з цим дроном засекречена, але він став справжнім геймченджером на морі", - розповів посадовець.

За його словами, цей дрон оснащений торпедами, мініганом, кулеметом, ПЗРК та іншою зброєю. Він спокійно долає відстані більш ніж 1 000 кілометрів, виконує  ударні та розвідувальні операції. Дрон багатофункціональний — ефективно знищує морські, наземні та повітряні цілі.

Дрон не потребує окремий РЕБ, він має вбудовану систему для автоматичного розпізнавання загроз та відстрілу пасток.

"Пишаюсь українським розробниками з кластера Brave1 — ви створюєте унікальні технології не лише для України, а й для світу", - підсумував Федоров.

дрон, Федоров, Катран
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