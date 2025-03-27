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Є великі мінуси, а є і плюси в цій тематиці: Зеленський прокоментував заяву Віткоффа про "референдуми" на ТОТ

26.03.2025 / 11:14
Заява спецпосланця президента США Стіва Віткоффа про "референдуми" росії на окупованих територіях України співпадає з меседжами кремля.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

"Ви знаєте моє ставлення. Я вважаю, що є великі мінуси, а є і плюси в цій тематиці. На жаль, багато інформації, яку розповсюджують ті чи інші люди і персона, про яку ви сказали (Віткофф - ред.). Його меседжі на жаль дуже сильно співпадають з меседжами офіційного кремля", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що неодноразово ці меседжі щодо "референдуму" вже звучали.

"Ми всі знаємо, що ніяких реальних законодавчих підстав, щоб проводити референдуми не було. Друге - ніхто не може легітимізувати ці референдуми, бо вони були під дулом зброї. Третє - мертві душі та повно доказів того, хто там голосував, хто не голосував. Всі знають, що ніяких референдумів законних не було і ніхто їх у світі не визнає", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що це російський меседж і "є деякі голоси в США на високому рівні, які розповсюджують цю інформацію, що ці землі колись були російськими".

На його думку, Віткофф дуже багато часу провів в діалозі з російським диктатором володимиром путіним. Але у цьому є й плюси.

"Коли немає довіри взагалі до людини, то ти не віриш жодному слову і це те, що буде відбуватися у відносинах між США і росіянами. Тому що вони казали Віткоффу і про безумовне припинення вогню, що вони хочуть закінчення війни. Всі вже бачать, що безумовного припинення вогню не вийшло, тому що росіяни не хочуть. Навіть ці домовленості, про які ми зараз говорили щодо неба і моря і гуманітарного напрямку, обміну. Все одно вони вставили свою агропромислову продукцію", - додав президент.

Він зазначив, що всі розуміють, що "США хочуть принести результат, який потрібен Трампу, й недовіри до росіян через це з кожним днем буде більше".

Зеленський, Віткофф
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