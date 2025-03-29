У МОН дали поради, як уберегтися від вербування російськими спецслужбами

Як передає Укрінформ, про це Міністерство освіти повідомило у Фейсбуці.

«російські спецслужби намагаються вербувати українських дітей. Ворог використовує соціальні мережі й месенджери, щоб маніпулювати підлітками, пропонуючи їм «легкий заробіток». Завдання можуть починатися начебто з невинних — наприклад, розклеювання листівок, — але згодом переростати в серйозні злочини», - зазначили у МОН.

Разом із Міністерством внутрішніх справ України МОН зібрало рекомендації - як батькам і освітянам розпізнати вербування дитини й запобігти порушенню закону.

На що слід звернути увагу:

у дитини з’явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити.

дитина проводить багато часу в Телеграмі, має нових підозрілих знайомих.

змінилася поведінка: дитина стала замкнутою, уникає розмов, раптово зацікавилася військовою тематикою і говорить про «швидкий заробіток».

Як діяти дорослим:

формуйте довірливі стосунки з дитиною з раннього віку.

говоріть із нею про правила безпеки в інтернеті.

навчайте не спілкуватися з незнайомцями.

поясніть, що «легкі гроші» можуть мати серйозні наслідки.

підвищуйте рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей.

Розкажіть дитині, що з будь-якою кризовою ситуацією вона може звернутися до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки). Присутність таких офіцерів у закладах освіти - це гарантія безпеки дітей.

У разі отримання підозрілих повідомлень в соціальних мережах та месенджерах (особливо в Telegram-каналах) - слід негайно телефонувати 102, 112 або сповіщати кіберполіцію.