Войти | Зарегистрироваться
04:06

понедельник,
31 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У МОН дали поради, як уберегтися від вербування російськими спецслужбами

29.03.2025 / 13:15
У Міністерстві освіти та науки дали поради, як уберегти підлітків від вербування російськими спецслужбами.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство освіти повідомило у Фейсбуці.

«російські спецслужби намагаються вербувати українських дітей. Ворог використовує соціальні мережі й месенджери, щоб маніпулювати підлітками, пропонуючи їм «легкий заробіток». Завдання можуть починатися начебто з невинних — наприклад, розклеювання листівок, — але згодом переростати в серйозні злочини», - зазначили у МОН.

Разом із Міністерством внутрішніх справ України МОН зібрало рекомендації - як батькам і освітянам розпізнати вербування дитини й запобігти порушенню закону.

На що слід звернути увагу:

  • у дитини з’явилися дорогі речі, гаджети або кошти, походження яких вона не може пояснити.
  • дитина проводить багато часу в Телеграмі, має нових підозрілих знайомих.
  • змінилася поведінка: дитина стала замкнутою, уникає розмов, раптово зацікавилася військовою тематикою і говорить про «швидкий заробіток».

Як діяти дорослим:

  • формуйте довірливі стосунки з дитиною з раннього віку.
  • говоріть із нею про правила безпеки в інтернеті.
  • навчайте не спілкуватися з незнайомцями.
  • поясніть, що «легкі гроші» можуть мати серйозні наслідки.
  • підвищуйте рівень медіаграмотності та правової свідомості дітей.

Розкажіть дитині, що з будь-якою кризовою ситуацією вона може звернутися до інспектора СОБ (Служби освітньої безпеки). Присутність таких офіцерів у закладах освіти - це гарантія безпеки дітей.

У разі отримання підозрілих повідомлень в соціальних мережах та месенджерах (особливо в Telegram-каналах) - слід негайно телефонувати 102, 112 або сповіщати кіберполіцію.

МОН, вербування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 марта
29 марта
28 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.