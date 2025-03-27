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Зеленський: Україна не бачить розміщення миротворців ООН або представників ОБСЄ, як гарантії безпеки

28.03.2025 / 13:19
Україна не бачить розміщення миротворців ООН або представників ОБСЄ, як гарантії безпеки. Україна говорить про військовий контингент європейських партнерів, який буде присутній в небі, на морі і на землі.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі з лідерами країн в Парижі, передає УНН.

«Ми говоримо про військовий контингент, про присутність, про наш захист. Представлення країн наших партнерів у небі, на морі і на землі, як я і сказав, це військо. Ми не говоримо про війська ООН, ми не говоримо про ОБСЄ… є і такі пропозиції, вони є на столі, ми обговорювали, але наша позиція щодо ОБСЄ… ми не хочемо просто присутність ОБСЄ, це не є гарантіями безпеки. У них є свій функціонал, але у них немає відповідного мандату, як у військового контингенту, і росіяни їх не бояться. ОБСЄ були представлені в Україні з початку першої окупації. Після 2014 року ОБСЄ були в Україні, як на сході нашої держави. У них не було мандату, вони навіть не могли допомогти нам з нашими хлопцями і дівчатами, які були за гратами на тимчасово окупованій території», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна говорить про гарантії безпеки, а не про заморожений конфлікт, де на лінії фронту з’являються деякі люди, які забезпечують якийсь моніторинг.

«Це зовсім не про те, це про професійних людей, які гарантують безпеку Україні», - додав Зеленський.

Також він додав, що Україна хотіла би діяти разом із США, щоб ці гарантії безпеки забезпечувала і Європа, і Америка.

«Також від присутності США залежить і кількість європейських партнерів. Ми будемо мати більше контингенту, якщо США будуть підтримувати. Що будуть готові надати США, то у мене немає відповіді на це питання, тому що ми це ще не обговорювали з ними. Я Трампу сказав, що для нас важливі системи ППО, але неодноразове якесь рішення, а постійна діюча система 100% захисту українського неба», - зазначив Президент.

Зеленський
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