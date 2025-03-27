Войти | Зарегистрироваться
16:39

пятница,
28 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

Генерал: Здатність Польщі оборонятися у разі потенційної російської агресії залежатиме від того, як будуть проводитись наступальні дії

28.03.2025 / 12:16
Польща зможе самостійно захищатися від нападу країни-агресора росії тиждень-два на поточному запасі військової техніки та боєприпасів.

Про це в інтерв'ю Polsat News розповів генерал Даріуш Луковський.

Луковський зазначив, що у польській армії є мікс старих та нових видів техніки, тому є накопичення різної зброї за багато років. За його словами, обороноздатність країни до прибуття союзників не протримається більш як два тижні в разі наступу росії.

"Оборона може проводитися тиждень-два на сьогоднішньому рівні запасів", - сказав голова Бюро національної безпеки.

На думку Луковського, здатність Польщі оборонятися у разі потенційної російської агресії з боку Кенігсберзької області чи білорусі залежатиме від того, як будуть проводитись наступальні дії.

Польща, Луковський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
28 марта
27 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.