Генерал: Здатність Польщі оборонятися у разі потенційної російської агресії залежатиме від того, як будуть проводитись наступальні дії

Про це в інтерв'ю Polsat News розповів генерал Даріуш Луковський.

Луковський зазначив, що у польській армії є мікс старих та нових видів техніки, тому є накопичення різної зброї за багато років. За його словами, обороноздатність країни до прибуття союзників не протримається більш як два тижні в разі наступу росії.

"Оборона може проводитися тиждень-два на сьогоднішньому рівні запасів", - сказав голова Бюро національної безпеки.

На думку Луковського, здатність Польщі оборонятися у разі потенційної російської агресії з боку Кенігсберзької області чи білорусі залежатиме від того, як будуть проводитись наступальні дії.