NBC News: Чиновники та політики вимагають від Білого дому скоротити кількість інтерв’ю, які дає Маск

Про це повідомило NBC News із посиланням на неназваних радників Трампа.

Один зі співрозмовників NBC News розповів, що існує "зовнішнє занепокоєння" з приводу коментарів, які Маск дає в інтерв’ю.

За його словами, наближені до Трампа передали в Білий дім та навіть безпосередньо президенту, що Маска потрібно або прибрати з ефіру, або зробити його інтерв’ю більш сценарними. Йдеться про представників Волл-стріт, корпоративного сектору та Конгресу США.

Приводом для скарг на Маска стало його недавнє інтерв’ю, в якому він сказав, що уряд має намір скоротити програму соціального забезпечення.

Його коментарі йдуть у розріз зі словами Трампа, який перед цим заявив, що влада не чіпатиме цю програму, хіба що зробить її більш ефективною.

Такі суперечності викликають занепокоєння як серед союзників Трампа, так і серед членів його власної партії, оскільки вони такі коментарі можуть викликати занепокоєння у літніх американців.

"Звичайно, вони не хочуть, щоб їхнє соціальне забезпечення скорочувалося. Тому, якщо вони почують у новинах, що Ілон Маск каже, що ми повинні щось зробити із соціальним забезпеченням, звісно, можуть виникнути певні побоювання", — сказав один зі співрозмовників NBC News.

Компанія Blueprint провела дослідження щодо 20 різних політичних повідомлень про Маска, і чотири з них, які викликали найбільший інтерес у зареєстрованих виборців, стосувалися соціального забезпечення.

Два перших повідомлення стосувалися пропозицій Маска звільнити співробітників Управління соціального забезпечення та ліквідувати телефонні служби.

Близькі до Білого дому політичні експерти кажуть, що, попри риторику Маска та близькість до президента, Трамп, як і раніше, чутливий до політичного ризику, пов’язаного з зачіпанням програми соціального забезпечення.

"Навіть крім президента, сам Білий дім гранично ясно дав зрозуміти, що не збирається чіпати Social Security", — сказав один із колишніх співробітників Білого дому.