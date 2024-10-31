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NBC News: Для деяких людей в оточені Трампа присутність Маска здається надмірною

15.11.2024 / 11:14
Після виборів в США американський мільярдер Ілон Маск почав дратувати оточення новообраного президента Дональда Трампа. Він нібито поводить себе, як співпрезидент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC News.

Мільярдер Маск отримав велику перемогу, коли Трамп оголосив, що генеральний директор Tesla та SpaceX разом із Вівеком Рамасвамі очолить новий "Департамент ефективності уряду".

Ця заява, за даними телеканалу, ще більш посилила близькість Маска з Трампом навіть після виборів. Але для деяких людей в оточені Трампа присутність Маска здається надмірною.

До того ж Маск майже постійно присутній у Мар-а-Лаго, будинку Трампа в Палм-Біч, де він бере участь у важливих зустрічах і дзвінках.

Джерела повідомили, що майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів почала набридати людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше, ніж він сам, і які вважають, що він перевищив свою роль у переході.

"Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали... І він впевнений, що бере на себе велику заслугу в перемозі президента. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу. А президент нікому не винен", - сказав один із людей.

Натомість одне з джерел наголосило, що Маск має "свою думку про все" і що він настільки рішуче поділяє їх, що почав дошкуляти інсайдерам Трампа.

"Він хоче, щоб на нього вважали, що має право голосу в усьому (навіть якщо цього не має)", - сказало джерело.

Трамп, Маск
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