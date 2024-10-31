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Держдеп: США продовжують консультації щодо реагування на присутність військ КНДР у війні проти України

15.11.2024 / 10:12
Адміністрація США зберігає позицію щодо обмеженого застосування Україною далекобійної зброї по цілях вглиб росії та продовжує консультації із союзниками щодо реагування на присутність військ КНДР у війні рф проти України.

Про це заявив у четвер у Вашингтоні заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У мене немає оголошень жодних змін у політиці», - зауважив представник Держдепу в контексті запитання про можливість дозволу для України вражати цілі західною далекобійною зброєю вглибині росії.

Він також поінформував, що державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Брюсселі, продовжує обговорювати із союзниками й партнерами реакцію на залучення росією військ КНДР у війні проти України. За його словами, участь Північної Кореї у цій війні викликає велике занепокоєння не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Тому, за словами представника Держдепу, Сполучені Штати також співпрацюють у цьому питанні з Японією і Південною Кореєю.

Держдеп
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