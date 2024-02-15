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Держдеп підтвердив плани США долучитися до Глобального саміту миру

23.02.2024 / 10:12
Державний департамент США підтвердив плани американської сторони долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії, який має зосередитися на обговоренні запропонованої Україною Формули миру.

Про це сказала в четвер у Вашингтоні у відповідь на запитання Укрінформу перша заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Юрі Кім.

«Що стосується (міжнародних обговорень – ред.) Формулу миру, ми брали участь від самого початку, і ми будемо присутні й надалі», - зауважила представниця Держдепу.

Таким чином вона прокоментувала запитання, чи планують Сполучені Штати участь у Глобальному саміті миру та чи допомагатимуть вони Україні просувати Формулу миру.

Водночас представниця Держдепартаменту не уточнила, на якому рівні планується участь американської делегації.

Держдеп
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