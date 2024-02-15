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Прем’єр Молдови: росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні

21.02.2024 / 14:21
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає малоймовірним військовий напад РФ на його країну.

Його слова наводить PRO TV Chisinau, повідомляє "Європейська правда".

"росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку росії.

За його словами, рф веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератаки, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".

Молдова, Речан
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