Прем’єр Молдови: росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні

Його слова наводить PRO TV Chisinau, повідомляє "Європейська правда".

"росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку росії.

За його словами, рф веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератаки, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".