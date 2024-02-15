Посол США: "Плану Б" на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати допомогу Україні, немає

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в ході брифінгу.

"Ні, у нас немає "плану Б", ми сфокусовані сто відсотків на "плані А" - Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України", - зазначила Брінк.

За її словами, зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні.

Брінк нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном - "він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливим є програш росії у війні".

"Я не можу сказати вам точні терміни. Але я можу сказати, що як президент, так і ми всі робимо все можливе для прискорення цього процесу. Мій меседж - ми не можемо витрачати час, ні дня, ні години, ні секунди. Люди помирають щодня", - додала дипломат.

Посол наголосила, що лише Конгрес "вирішує перебіг цього процесу".