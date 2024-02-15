Войти | Зарегистрироваться
21:59

среда,
21 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Посол США: "Плану Б" на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати допомогу Україні, немає

21.02.2024 / 11:14
Влада США, зокрема президент Джо Байден, намагається прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. Але "плану Б" на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати ініціативу, немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в ході брифінгу.

"Ні, у нас немає "плану Б", ми сфокусовані сто відсотків на "плані А" - Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України", - зазначила Брінк.

За її словами, зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні.

Брінк нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном - "він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливим є програш росії у війні".

"Я не можу сказати вам точні терміни. Але я можу сказати, що як президент, так і ми всі робимо все можливе для прискорення цього процесу. Мій меседж - ми не можемо витрачати час, ні дня, ні години, ні секунди. Люди помирають щодня", - додала дипломат.

Посол наголосила, що лише Конгрес "вирішує перебіг цього процесу".

Брінк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 февраля
20 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.