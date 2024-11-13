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Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків

29.11.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Президент України Володимир Зеленський у четвер підписав закон 4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення військового збору з 1,5% до 5% і низки інших правок до Податкового кодексу, свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що закон було повернуто з підписом президента в четвер, 28 листопада.

Зі свого боку народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі повідомив, що закон набуде чинності після його оприлюднення, 30 листопада.

"Потягнувши 44 дні президент підписав історичне підвищення податків №11416-д. Той, що сам і погодив саме в такій версії. Закон набуде чинності після публікації. Тобто опублікують 30 листопада, чинності набуде 1 грудня. А виправимо ми чи ні колізії, це буде відомо тільки наступного пленарного тижня", - написав нардеп.

За його словами, через затримку підписання закону в 44 дні державний бюджет потенційно втратив дохід обсягом 12 млрд грн (понад 270 млн грн/день).

Він наголосив, що 2024 року законопроєкт принесе лише 8 млрд грн, а 2025-го - уже 141 млрд грн, тоді як раніше Мінфін очікував надходження від податкових змін до держбюджету-2024 на рівні 58 млрд грн, а до держбюджету-2025 - 137 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила в цілому законопроєкт №11416-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану. Документ передбачає підвищення з 1 жовтня цього року військового збору з 1,5% до 5%, податку на прибуток банків до 50% за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів.

Зі свого боку, законопроєкт розкритикували ЄБА, ФРУ, СУП, Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Незалежна асоціація банків України (НАБУ), а також Форум провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI), які запропонували звернути увагу держави на тіньовий сектор замість підвищення податкових ставок.

Зеленський, Железняк, податки
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