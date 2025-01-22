Військовозобов’язані можуть отримате електронне направлення на ВЛК без відвідування ТЦК

Міністерство оборони України роз’яснило деталі щодо електронних направлень на ВЛК, передає Укрінформ.

Раніше військовозобов’язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки у паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП.

Тепер людина, яка бажає пройти огляд на придатність до військової служби, може отримати направлення на ВЛК онлайн. Для цього достатньо авторизуватися у застосунку Резерв+ та подати запит у кілька кліків.

Тобто направлення в Резерв+ буде сформоване одразу до медзакладу. Подавши запит у Резерв+, протягом доби людина отримує сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі: номер та дата реєстрації направлення, адреса закладу охорони здоров’я для проходження ВЛК, керівник якого ТЦК підписав направлення. Цього сповіщення достатньо, щоб спланувати огляд.

Скористатися послугою в Резерв+ зараз можуть військовозобов’язані, які самі хочуть пройти огляд на придатність до військової служби, тобто ще не отримали повістку на проходження ВЛК.

Якщо ж людина отримала повістку на ВЛК, вона повинна прийти до ТЦК. Невдовзі Міноборони планує додати можливість електронного направлення, якщо військовозобов'язаний вже отримав паперову повістку на проходження ВЛК.

Після ВЛК не потрібно йти до ТЦК, щоб оновити військово-обліковий документ, військово-лікарська комісія сама надішле дані до ТЦК. Працівник ТЦК внесе інформацію до реєстру Оберіг - і користувач отримає в застосунку "Резерв+" оновлений військово-обліковий документ.

Якщо військовозобов’язаний сам бажає пройти огляд на придатність, згенерував електронне направлення і не з’явився, сповіщення у Резерв+ залишається актуальним протягом 30 днів. Після цього запит треба подати повторно - й у застосунок надійде сповіщення з тією ж або оновленою інформацією.

Повістки на проходження ВЛК залишаться паперовими. Вони, як і раніше, надходитимуть фізичною поштою. У Резерв+ ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Такого поняття, як електронна повістка, не існує у законодавстві. Послуга електронного направлення на ВЛК - добровільна. Ініціювати її може тільки користувач Резерв+.

Відтепер направлення можуть бути як цифрові так і паперові. За бажанням - наприклад, якщо немає змоги скористатися смартфоном - військовозобов’язаний може і надалі отримати паперове направлення у ТЦК, як раніше.

Військовозобов’язаним треба оновлювати медичну інформацію щороку, бо постанова ВЛК про придатність військовозобов’язаного до військової служби дійсна протягом року з дня закінчення медичного огляду.

Якщо людина має бронювання чи відстрочку, її не повинні направляти на ВЛК.

Виняток становлять люди зі статусом “обмежено придатний” — всі вони мають пройти повторний огляд ВЛК у визначені законодавством строки. Тож людина зі статусом “обмежено придатний” може отримати повістку на проходження ВЛК - і в такому разі мусить з’явитися до ТЦК, навіть якщо має бронювання чи відстрочку.