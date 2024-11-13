Черногоренко: Працюємо над цифровою реформою ВЛК

«Цю концепцію було погоджено вчора Кабінетом міністрів України, а обговорення відбувалися на регулярних нарадах під головуванням Ірини Верещук», - повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в соцмережі Facebook увечері в суботу.

За її словами, наявна зараз система проходження ВЛК створює «зайві бюрократичні ускладнення та корупційні ризики».

Заступник міністра зазначила, що 1 етап цифрової реформи буде реалізовано протягом 3 місяців. Результат - електронне направлення на ВЛК у Резерв+ і, власне, саме виведення ВЛК в електронному вигляді.

Потім слідує реалізація 2 етапу, який дасть змогу проходити медичний огляд для формування висновку ВЛК у будь-якому зручному для того, хто проходить, закладі охорони здоров'я. Буде виконано до 1 червня 2025 року.

«Це не просто цифровий інструмент, не просто реформа. Це нова філософія взаємодії з громадянами, що ґрунтується на повазі до часу, зусиль і чеснот кожного і кожної. Людині достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу. Зробити це можна буде за місцем перебування. А далі жодної біганини державними установами - за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме кілька хвилин», - зазначила вона.

Тим часом сайт Міноборони пише, що сучасна система ВЛК має два недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав. З іншого боку, система не запобігає включенню до лав ЗСУ осіб із серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для армії.

«Реформа дасть змогу розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних - медичний та адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші - аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів», - пояснили в міністерстві.

Крім того, тепер для проходження ВЛК більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов'язані особи зможуть самостійно обрати лікарню, де бажають проходити медогляд. Звідти дані потраплятимуть до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Надалі дані передаватимуться до медичної інформаційної системи ЗСУ, яка буде модернізована під цю реформу: з'явиться технічна можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

«Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, і винесе своє адміністративне рішення. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання», - пояснили в Міноборони.

Також після кожного рішення буде видно цифровий слід - електронні підписи як лікарів, так і працівників ВЛК. Висновки комісій зберігатимуться.

Впровадження реформи відбуватиметься в три етапи і має закінчитися вже в листопаді 2025 року.