Мелоні: Ніякої участі італійських військових у потенційній операції в Україні не планується

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«Ніякої національної участі у потенційних військових силах на місцях не планується», – сказала Мелоні під час віртуальної зустрічі щодо України.

У цьому контексті вона додала, що Італія має намір продовжувати співпрацю із європейськими та західними партнерами, а також із США над визначенням надійних та ефективних гарантій безпеки.

У матеріалі йдеться, що Мелоні провела телефонну розмову зі Стармером перед тим, як взяти участь у зустрічі «коаліції охочих».