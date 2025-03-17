Франція: росія не справляє враження держави, яка щиро бажає миру

Про це ідеться у повідомленні Єлисейського палацу за підсумками відеоконференції, організованої Великою Британією, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми хочемо миру, росія має чітко відповісти, і тиск на неї має бути чітким, спільно зі Сполученими Штатами, щоб домогтися припинення вогню», - зазначив Макрон.

У канцелярії президента Франції констатували, що росія не справляє враження держави, яка щиро бажає миру, оскільки вона не реагує на пропозицію України та США про місячне перемир'я.

«Натомість, вона посилює бойові дії. володимир путін хоче отримати все, а потім домовлятися», - заявили в Єлисейському палаці.