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Залужний: Світ має знати більше про феномен людей, які продовжують битися за свою свободу

14.03.2025 / 17:27
Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний готує до випуску нову книгу про війну в Україні.

Вона стане продовженням його попередньої роботи "Моя війна" і буде частиною трилогії. Про це Залужний заявив під час виступу на Лондонському книжковому ярмарку, повідомляє Hromadske.

За словами автора, перша частина книги міститиме лише факти без оцінок і емоцій: "Я терпіти не можу мемуари. Я просто хочу викласти факти такими, якими вони є. Адже колись вони стануть історією", - зазначив він.

Нова книга вийде у вересні 2025 року. Як і попередню роботу, Залужний пише її від руки, а редагуванням займається його дружина.

Завдяки новій посаді дипломат зазначив, що має більше часу для написання.

На Лондонському книжковому ярмарку було представлено 13 українських видавництв, деякі з них продовжують працювати навіть у прифронтових регіонах. Під час заходу Залужний отримав у подарунок кілька українських книг.

Він підкреслив важливість воєнної літератури у світовому інформаційному просторі: "Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до її боротьби. Світ має знати більше про феномен людей, які продовжують битися за свою свободу", - написав він у Facebook.

Залужний
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