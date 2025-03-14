Через спротив Угорщини представники ЄС не змогли домовитися щодо продовження санкцій проти росії

Про це "Європейській правді" на умовах анонімності повідомили дипломати держав ЄС, причетні до дискусій щодо продовження санкцій.

Дипломати розповіли, що продовжити санкції не дозволяє угорське вето: Будапешт хоче, щоб зі санкційних списків було виключено кілька прізвищ, але для деяких інших держав ЄС ці вимоги переходять "червоні лінії" і є неможливими.

"Дискусії Coreper щодо санкцій відбулися сьогодні, але на цьому етапі не було прийнято жодного рішення", – повідомив дипломат однієї з держав ЄС.

Він нагадав, що, у разі непродовження, "санкції припиняють свою дію о 23:59 у суботу, 15 березня".

За інформацією дипломатичних джерел "Європейської правди", з ким велася розмова щодо вказаної теми, проблема полягає в блокуванні продовження санкцій Угорщиною, яка наполягає на виключенні з переліку підсанкційних осіб кількох російських олігархів.

Серед можливих кандидатів від Угорщини на зняття санкцій ЗМІ називали російських олігархів михаїла фрідмана, петра авена, алішера усманова з сестрою гульбахор ісмаіловою, дмитрія мазепіна, мусу бажаєва, в’ячеслава моше кантора, міністра спорту росії михаїла дегтярьова.

Джерела "ЄП" підтвердили, що виключення кандидатури фрідмана зі списку підсанкційних підтримує також Люксембург, "бо саме на території Люксембургу зберігаються 15 млрд євро заморожених активів фрідмана, і він через суд вже кілька років намагається їх повернути".

Але співрозмовники "Європейської правди" уникали називати конкретні імена осіб, які можуть бути виключені з санкційного списку, наголошуючи на тому, що перемовини тривають і ситуація в будь-який момент може змінитися.

"Деякі пропозиції заходять за "червоні лінії" для нашої держави", – розповів один європейський дипломат.