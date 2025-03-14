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Стефанішина: Угода із США не створює жодних юридичних зобов’язань для України щодо перерахування коштів або їх передання

14.03.2025 / 18:30
Угода між Україною та Сполученими Штатами не передбачає передання прав на користування надрами або будь-яких прав власності, що виключає необхідність її ратифікації чи схвалення на всеукраїнському референдумі.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в інтерв’ю виданню Юридична практика.

За словами Стефанішиної, якщо б угода стосувалася саме передання прав на українські надра чи їх використання, тоді це питання потребувало б не тільки ратифікації, а й проведення референдуму.

Вона нагадала, що Конституція України чітко визначає надра як власність народу.

«Ця угода не передбачає передання прав на користування надрами чи зміну права власності. Йдеться лише про розподіл надходжень до державного бюджету, частина яких буде спрямована до спеціального фонду», – пояснила урядовиця.

Стефанішина також уточнила, що сама угода не створює жодних юридичних зобов’язань для України щодо перерахування коштів або їх передання. Такі зобов’язання виникнуть лише після підписання угоди про створення фонду, що стане наступним етапом процесу.

Віцепрем’єрка наголосила, що угода щодо копалин закладає принципи розподілу бюджетних надходжень у майбутньому документі.

«Єдиний зв’язок із надрами України полягає в тому, що доходи від користування ними будуть акумулюватися у фонді та реінвестуватися в ті ж галузі, з яких вони були отримані», – підкреслила Стефанішина.

Стефанішина
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