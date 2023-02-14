Стефанішина Україна вдячна за будь-яку допомогу, але наразі головним питанням є строки

Про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на під час заходу, організованого Мюнхенською безпековою конференцією в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наш меседж світові: які б кроки не вживалися, вони мають бути зроблені зараз, негайно… Кожен день вагання коштує життів українців і руйнує нашу країну… Кожна затримка зі зброєю, в ухваленні чергового пакету санкцій, у питанні притягування до відповідальності, зі втіленням у життя мирного плану коштує багато також і вашим капіталам», - підкреслила Стефанішина.

Вона зазначила, що для якоїсь «втоми» наразі немає місця, росія веде дедалі жорстокішу війну, кількість її жертв зростає щодня.

Віцепрем'єрка подякувала за підтримку мирного плану Президента Володимира Зеленського всіма 27 членами ЄС і висловила сподівання щодо проведення мирного саміту. Вона визнала, що в деяких регіонах не так легко довести цю українську позицію, але підтримка G7, ЄС дозволяють «дотягнутися» до країн у різних куточках світу.

Стефанішина додала, що війна змусила Україну все побачити в чорно-білому світлі та водночас дала «привілей» бути чесними. «Будь-яке переосмислення має починатися з чесності», - зауважила Стефанішина, маючи на увазі назву звіту цього річної Мюнхенської безпекової конференції – «Re:vision».

Вона також нагадала, що Володимир Зеленський звертаючись до учасників конференції в Мюнхені наприкінці лютого 2022 року, він був просто президентом, які всі інші лідери, але після 24 лютого він став насамперед головнокомандувачем.

«Всі лідери, ухвалюючи рішення про надання допомоги Україні, про надання підтримки зброєю, мають пам’ятати, що вони не лише є лідерами, які мають шукати баланс політичних інтересів, але вони також є головнокомандувачами у своїх країнах, які діють в інтересах своїх держав», - сказала урядовець додавши, що російська війна показала необхідність посилення обороноздатності. Стефанішина назвала «історичним і безпрецедентним» створення формату «Рамштайн».