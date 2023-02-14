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Несмотря на запрет на выезд чиновников, глава ГСА оформил себе командировку в Вашингтон

14.02.2023 / 14:50
Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников недавно посетил Вашингтон вместе с главой Верховного Суда Всеволодом Князевым. Несмотря на запрет на выезд чиновников, Сальников оформил себе командировку. Причем приглашение для данного вояжа глава ГСА получил от религиозной организации баптистов.

Пока без ответа остается вопрос, а кто же именно оформил указанную командировку Алексею Сальникову? Он подотчетен Высшему совету правосудия (ВСП), но последний данный вопрос не рассматривал.

Юридическая общественность также недоумевает по поводу того, кого же на официальных встречах с американцами представлял Сальников - Государственную судебную администрацию или баптистов?

Остается надеяться, что подобные «командировки» осуществляются не за деньги государственного бюджета.

Напомним, что в последнее время к Главе ГСА Сальникову появилось много вопросов у членов ССУ, ВСП и Офиса Президента по разворовыванию государственных средств. Уже назревает вопрос его увольнения. Но поскольку он является протеже главы ВС Князева, то пока этот вопрос блокируется последним, и, наверное, не без причины.

Вашингтон, Князев, ВСП, ГСА, Сальников
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