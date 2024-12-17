Войти | Зарегистрироваться
14:59

вторник,
17 декабря
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів в Україну

16.12.2024 / 16:25
13 грудня Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2025 року заборону на ввезення російських товарів на митну територію України. Відповідний перелік товарів був затверджений постановою №1147 ще у грудні 2015 року і регулярно оновлювався.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Крім того, 10 грудня уряд ухвалив рішення продовжити до кінця 2025 року дію постанови №1146, яка встановлює ставки ввізного мита на імпорт продукції з рф.

Ці інструменти були запроваджені у 2015 році як відповідь на економічний тиск з боку росії. У квітні 2022 року Україна посилила санкції, застосувавши повне ембарго на ввезення товарів з рф (постанова №426).

Жодної торгівлі між країнами не відбувається, проте заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка підкреслив, що необхідно зберігати дію попередніх заходів як відповідь на довготривалу економічну агресію рф.

Качка зазначив, що росія використовує свої фінансові ресурси для продовження війни, тому важливо зменшити їхнє надходження до бюджету країни-агресора.

Мінекономіки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 декабря
16 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.