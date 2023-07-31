Войти | Зарегистрироваться
07:32

среда,
02 августа
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Шмигаль доручив прискорити малу приватизацію і активно розпочати велику

01.08.2023 / 16:25
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Фонду державного майна прискорити малу приватизацію і активно розпочати велику. Це вимагає пришвидшення процесу передачі підприємств ФДМУ, які мають бути піддані продажу.

Про це Шмигаль заявив на нараді з представниками Мінекономіки та Фонду держмайна.

За допомогою цих дій держава намагається привернути гроші від інвесторів, змагатися з іншими компаніями та розвивати економіку, щоб забезпечити стабільність та добробут у країні.

Прем’єр-міністр підкреслив, що перед Фондом державного майна цього року було поставлено завдання продовжити малу приватизацію і розпочати велику. При цьому, Мінекономіки й ФДМУ спільно з Мінцифри отримали завдання створити єдину базу підприємств, які перебувають у власності держави, та їхніх юридичних осіб-власників.

Він зазначив, що в управлінні держави наразі перебувають понад три тисячі об’єктів. 109 з них є стратегічними й не підлягатимуть приватизації, а ще 600 підприємств відносяться до енергетики, транспорту й оборонно-промислового комплексу і залишатимуться в управлінні держави до кінця воєнного стану. Прем'єр повідомив, що ФДМ вже передані 1900 об’єктів.

"Дав завдання прискорити передачу інших підприємств. Це потенційні проєкти для інвесторів, додана вартість, нові робочі місця. Для цього такі об’єкти мають бути надалі виставлені на прозорі електронні аукціони", - резюмував він.

Мінекономіки, ФДМУ, приватизація
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 августа
31 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.