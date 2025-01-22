Numbeo: Одеса та Дніпро увійшли в першу двадцятку найнебезпечніших міст у Європі

Як свідчать дані рейтингу, Одеса посіла 17-те місце, а Дніпро - 20-те.

Також до цього списку увійшли ще три українських міста, однак вони займають нижчі позиції. Зокрема, Харків знаходиться на 42-му місці, Київ — на 51-му, а на 79-му — Львів. Загалом до рейтингу входять 149 європейських міст.

У топ-5 найнебезпечніших міст увійшли:

Бредфорд, Велика Британія;

Марсель, Франція;

Ковентрі, Велика Британія;

Бірмінгем, Велика Британія;

Неаполь, Італія.

На останньому місці рейтингу опинилася Гаага (Нідерланди) — вона займає 149-те.

Довідка. Міжнародний проєкт Numbeo щорічно складає рейтинг якості життя серед країн. Рівень життя автори оцінюють за такими критеріями: клімат, рівень забруднення довкілля, купівельна спроможність населення, співвідношення цін на житло і доходу, вартість життя, рівень безпеки, якість охорони здоров'я, час у дорозі на роботу. Numbeo формують користувачі ресурсу з усього світу. Наразі це одна з найбільших баз даних про ціни в містах. Її заснував колишній програміст Google у 2009 році.