В Одесі освятили храм УПЦ

В Одесі після реконструкції освятили храм Української Православної Церкви на честь ікони Божої Матері «Достойно є», що входить до складу храмового комплексу святого преподобного Олексія чоловіка Божого.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, чин освячення звершив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.

Після чину освячення у храмі було відслужено Божественну літургію.

Храм ікони Божої Матері «Достойно є» має тривалу історію. Після руйнування більшовиками в Одесі Свято-Олексіївського храму у 30-х роках ХХ століття громада почала збиратися для молитви у цій будівлі, яка була будинком священика. З 1942 по 1962 рік храм функціонував як тимчасовий. У хрущовську відлигу приміщення забрали в Олексіївської громади, розмістивши в ньому медзаклад.

У 1996 році будівлю було повернуто Одеській єпархії Української Православної Церкви, після чого в храмі знову почали звершуватись богослужіння і громада відновила свою діяльність.

Одна з парафіянок пожертвувала в храм свою вінчальну ікону – чудесно оновлений образ Божої Матері «Достойно є».

За розповідями парафіян, після першого акафіста перед іконою був відзначений випадок зцілення хворої від своєї недуги. З того часу акафістний спів Божій Матері з чином освячення води звершується перед іконою щочетверга. У 2008 році храм освятили на честь образу Пречистої Божої Матері «Достойно є».

З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела, з 2014 року на території храму працює Координаційний центр Одеської єпархії УПЦ з надання гуманітарної та соціальної допомоги нужденним. За ці роки центр відвідали десятки тисяч малозабезпечених, інвалідів, багатодітних сімей та вимушених переселенців, яким тут видають продукти харчування, медикаменти, засоби першої потреби.

У 2019 році в старовинній будівлі почали проводити роботи з реконструкції. Через 3 роки храм ікони Божої Матері «Достойно є» знову зустрічає тих, хто прийшов на молитву і звернувся за допомогою красою зовнішнього та внутрішнього оздоблення.