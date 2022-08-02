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В Одесі з'явиться новий Петропавлівський храм УПЦ

01.08.2022 / 15:55
В Одесі з'явиться новий Петропавлівський храм УПЦ
Источник: Центр інформації УПЦ
Закладку каменя в основу майбутнього нового храму звершив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел

В Одесі на території житлового комплексу «Сьоме небо» з'явиться новий храм Української Православної Церкви на честь первоверховних апостолів Петра та Павла.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії, закладку каменя в основу майбутнього нового храму звершив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.

«Храм це частинка раю на землі, храм Божий це милість Божа. Це місце зустрічі з Богом та один з одним. Це місце молитви, сюди люди тягнуться в скорботах і випробуваннях для того, щоб умилостивити Бога, попросити прощення, виправити своє життя, стати чистішим і добрішим, і отримати благословення Боже на все добре і світле, яке так необхідне кожному з нас», – зазначив митрополит Агафангел.

Владика також освятив хрест, який встановили на місці майбутнього престолу.

Источник: Inpress.ua
Одеса, УПЦ, новий храм
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