В Одесі з'явиться новий Петропавлівський храм УПЦ

В Одесі на території житлового комплексу «Сьоме небо» з'явиться новий храм Української Православної Церкви на честь первоверховних апостолів Петра та Павла.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ із посиланням на прес-службу Одеської єпархії, закладку каменя в основу майбутнього нового храму звершив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел.

«Храм це частинка раю на землі, храм Божий це милість Божа. Це місце зустрічі з Богом та один з одним. Це місце молитви, сюди люди тягнуться в скорботах і випробуваннях для того, щоб умилостивити Бога, попросити прощення, виправити своє життя, стати чистішим і добрішим, і отримати благословення Боже на все добре і світле, яке так необхідне кожному з нас», – зазначив митрополит Агафангел.

Владика також освятив хрест, який встановили на місці майбутнього престолу.