На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

На Закарпатті у селі Угля-Груники освятили новий храм Української Православної Церкви на честь 40 мучеників Севастійських.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Хустської єпархії, чин освячення храму звершив митрополит Хустський і Виноградівський Марк.

Після освячення в новому храмі відслужили Божественну літургію.

Митрополит Марк привітав настоятеля храму та парафіян із історичною подією у житті парафії. Владика оцінив архітектурну подобу храму і зазначив, що своєю красою він виражає велич Божу.

Храм на честь 40 мучеників Севастійських у Груниках було закладено у 2009 році. Нині у ньому продовжуються внутрішні роботи.