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На Закарпатті освятили новий храм УПЦ

16.07.2022 / 12:05
На Закарпатті освятили новий храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Після освячення в новому храмі відслужили Божественну літургію

На Закарпатті у селі Угля-Груники освятили новий храм Української Православної Церкви на честь 40 мучеників Севастійських.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ з посиланням на прес-службу Хустської єпархії, чин освячення храму звершив митрополит Хустський і Виноградівський Марк.

Після освячення в новому храмі відслужили Божественну літургію.

Митрополит Марк привітав настоятеля храму та парафіян із історичною подією у житті парафії. Владика оцінив архітектурну подобу храму і зазначив, що своєю красою він виражає велич Божу.

Храм на честь 40 мучеників Севастійських у Груниках було закладено у 2009 році. Нині у ньому продовжуються внутрішні роботи.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, новий храм
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